Минэкономики и «АСБ Беларусбанк» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам стимулирования предпринимательской инициативы в регионах Беларуси. В церемонии подписания документа приняли участие заместитель председателя правления Беларусбанка Дмитрий Грищенков и заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич.

Как отметила заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, Беларусбанк регулярно «подставляет бизнесу плечо».

«Только за прошлый год субъекты МСП получили от Банка поддержку на 4 млрд рублей. И несомненно она будет прирастать. Уверена, что сотрудничество банка и Минэкономики, наши совместные планы, в том числе в рамках соглашения будут и в дальнейшем приносить бизнесу большую пользу», - сказала Татьяна Бранцевич.

«Подписанное сегодня соглашение выводит наши взаимоотношения на новый уровень, в рамках которых мы продолжим реализовывать еще больше совместных инициатив, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в регионах, в том числе субъектов МСП, осуществляющих производство импортозамещающей продукции, - подчеркнул Дмитрий Грищенков.