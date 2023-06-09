Завершаются работы над опытным образцом белорусского электромобиля.

Как рассказал сегодня первый заместитель министра промышленности Александр Огородников, соответствующий проект реализуется в стране в настоящее время.

"Мы ведем работы над собственным электромобилем. Очень скоро готовы будем представить и показать эту разработку", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, первый замминистра рассказал, что модель отечественного электромобиля будет готова в этом году.