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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ БЕЛОРУССКОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ ВЫПУСТЯТ В 2023 ГОДУ
17:41 09.06.2023
Завершаются работы над опытным образцом белорусского электромобиля.
Как рассказал сегодня первый заместитель министра промышленности Александр Огородников, соответствующий проект реализуется в стране в настоящее время.
"Мы ведем работы над собственным электромобилем. Очень скоро готовы будем представить и показать эту разработку", - отметил он.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, первый замминистра рассказал, что модель отечественного электромобиля будет готова в этом году.
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