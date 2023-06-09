В бюджет Витебской области за январь-май 2023 года поступило 1094,7 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 150,9 млн рублей, в местный – 943,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 406,3 млн рублей, или 37,1%, по подоходному налогу – 363,0 млн рублей, или 33,2%, по налогу на прибыль – 63,9 млн рублей, или 5,8% и по налогам на собственность 60,1 млн рублей, или 5,5%.