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ЭКОНОМИКА РБ
НА БАЗЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА ПРОЙДЕТ X МИНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ РОБОТУРНИР
16:58 09.06.2023
10-12 июня на базе Национального детского технопарка пройдет X Минский открытый роботурнир.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, это будет финальный этап Кубка по образовательной робототехнике и отборочный этап «РобоФинист-2023». В конкурсе задействованы более 400 участников и тренеров из Беларуси и России.
В три соревновательных дня пройдут соревнования по более чем 30 категориям. В их числе: роботы-беспилотные автомобили, роботы-программируемые дроны, роботы для экстремальной робототехники, категории международного соревнования RoboCup, категории Российской робототехнической олимпиады.
В рамках роботурнира 12 июня состоится семинар-практикум «Stem-образование: платформа по выявлению, поддержке и дальнейшему сопровождению одаренных учащихся».
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