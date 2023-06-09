10-12 июня на базе Национального детского технопарка пройдет X Минский открытый роботурнир.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, это будет финальный этап Кубка по образовательной робототехнике и отборочный этап «РобоФинист-2023». В конкурсе задействованы более 400 участников и тренеров из Беларуси и России.

В три соревновательных дня пройдут соревнования по более чем 30 категориям. В их числе: роботы-беспилотные автомобили, роботы-программируемые дроны, роботы для экстремальной робототехники, категории международного соревнования RoboCup, категории Российской робототехнической олимпиады.

В рамках роботурнира 12 июня состоится семинар-практикум «Stem-образование: платформа по выявлению, поддержке и дальнейшему сопровождению одаренных учащихся».