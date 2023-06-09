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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РАССКАЗАЛ, КОГДА ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ЗАРАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
15:18 09.06.2023
Министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал, когда второй энергоблок БелАЭС заработает на полную мощность.
Он напомнил, что 31 мая 2023 года на Белорусской атомной станции приступили к этапу опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока. Он предусматривает поэтапное повышение мощности реакторной установки с 50% до номинальной с проведением большого числа испытаний технологических систем и оборудования на разных режимах работы блока, в том числе с отключением от сети.
В завершение этого этапа будет проведено комплексное опробование оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток. После успешного выполнения этих работ блок будет готов к приемке в промышленную эксплуатацию.
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