Министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал, когда второй энергоблок БелАЭС заработает на полную мощность.

Он напомнил, что 31 мая 2023 года на Белорусской атомной станции приступили к этапу опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока. Он предусматривает поэтапное повышение мощности реакторной установки с 50% до номинальной с проведением большого числа испытаний технологических систем и оборудования на разных режимах работы блока, в том числе с отключением от сети.

В завершение этого этапа будет проведено комплексное опробование оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток. После успешного выполнения этих работ блок будет готов к приемке в промышленную эксплуатацию.