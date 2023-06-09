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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ БИЗНЕС В СВОЕМ РАЗВИТИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПИРАЕТСЯ НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА - МИНЭКОНОМИКИ
14:10 09.06.2023
Более половины предприятий Беларуси считают доступным финансирование для своего развития. Об этом говорится в исследовании НИЭИ Министерства экономики «Ограничения и возможности бизнеса в текущих условиях».
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, белорусский бизнес в своем развитии в первую очередь опирается на собственные средства: практически все опрошенные указали их в качестве источника финансирования.
Также капитал активно привлекается через банковские кредиты – ими воспользовались свыше 50 опрошенных организаций.
Более половины респондентов считают требования к заемщикам и условия обслуживания кредитов удовлетворительными. Но, надо признать, есть резервы для улучшения ситуации.
Чаще всего респонденты указывали на высокий размер ставок по кредитам на развитие бизнеса и на пополнение оборотных средств, слишком большие залоговые требования и дисконты при оценке залогового имущества.
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