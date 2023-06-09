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ЭКОНОМИКА РБ


А1 ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО НЕКОТОРЫМ ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП


13:39 09.06.2023

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 изменяет условия оказания услуг по некоторым тарифным планам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 19 июня 2023 года прекращается обслуживание абонентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по тарифным планам IT medium, IT mini, IT Standart, IT офис 1, IT офис 5, IT офис 10, IT офис 20, IT офис 30, IT офис 50, IT-Basic, IT-Maxi, а также переводятся в архив тарифные планы Сеть 10 IT, Сеть 100 IT с 19.06.2023 года.

В связи с этим вносятся изменения в «Порядок предоставления действующих тарифных планов для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, ремесленников» и «Порядок предоставления архивных тарифных планов для юридических лиц».
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