Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 изменяет условия оказания услуг по некоторым тарифным планам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 19 июня 2023 года прекращается обслуживание абонентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по тарифным планам IT medium, IT mini, IT Standart, IT офис 1, IT офис 5, IT офис 10, IT офис 20, IT офис 30, IT офис 50, IT-Basic, IT-Maxi, а также переводятся в архив тарифные планы Сеть 10 IT, Сеть 100 IT с 19.06.2023 года.

В связи с этим вносятся изменения в «Порядок предоставления действующих тарифных планов для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, ремесленников» и «Порядок предоставления архивных тарифных планов для юридических лиц».