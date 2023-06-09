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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭНЕРГО ОТМЕЧАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В БЕЛАРУСИ


13:04 09.06.2023

Минэнерго отмечает положительную динамику развития электротранспорта в Беларуси. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии выставки «День электротранспорта» в Минске, которая в этом году проходит в четвертый раз.

«Широкий круг участников выставки свидетельствует о положительной динамике развития рынка электротранспорта в нашей стране. Белорусы все чаще отдают предпочтение электромобилям как экологичному и экономичному виду транспорта», - сказал Виктор Каранкевич.

Обновляется парк городского пассажирского транспорта – современные электробусы сегодня курсируют не только в столице, но и областных центрах республики.

Развитию электротранспорта содействуют стимулирующие меры, а также проводимая в стране работа по развитию зарядной инфраструктуры.

«Во взаимодействии с нашими партнерами - производственным объединением «Белоруснефть», которое определено государственным оператором по созданию зарядной сети, Министерство энергетики, энергоснабжающие организации, обеспечивают реконструкцию электрических сетей и подстанций для подключения зарядных станций. Всего их в стране уже около 700», - напомнил министр.

Как результат, растут объемы потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта – в 2022 году этот показатель увеличился более чем на треть по сравнению с 2021 годом с 10 до 14 млн. кВтч. Положительная динамика сохраняется и в этом году - за четыре месяца 2023 года электропотребление зарядными станциями выросло на 6%.
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