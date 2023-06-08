|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МЕБЕЛИ И ПОСУДЫ ИЗ ИТАЛИИ
12:32 09.06.2023
Сотрудники Брестской таможни пресекли попытку незаконного ввоза мебели, посуды и декоративных изделий из Италии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, занизив стоимость крупной партии товара почти в 6 раз, перевозчик пытался «сэкономить» на таможенных платежах более 46 тыс. рублей.
На территорию ЕАЭС грузовой автомобиль Mercedes сербского перевозчика въехал через пункт пропуска «Козловичи». По заявленным в документах сведениям, общая стоимость товара составляла более 33 тыс. рублей. Однако при досмотре сотрудники таможни обнаружили оригинальный комплект документов, согласно которому определена фактическая стоимость мебели, посуды и декоративных изделий – более 187 тыс. рублей.
Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2023
Курсы в банках
на 09.06.2023
Конвертация в банках
на 09.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте