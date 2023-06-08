Сотрудники Брестской таможни пресекли попытку незаконного ввоза мебели, посуды и декоративных изделий из Италии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, занизив стоимость крупной партии товара почти в 6 раз, перевозчик пытался «сэкономить» на таможенных платежах более 46 тыс. рублей.

На территорию ЕАЭС грузовой автомобиль Mercedes сербского перевозчика въехал через пункт пропуска «Козловичи». По заявленным в документах сведениям, общая стоимость товара составляла более 33 тыс. рублей. Однако при досмотре сотрудники таможни обнаружили оригинальный комплект документов, согласно которому определена фактическая стоимость мебели, посуды и декоративных изделий – более 187 тыс. рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.