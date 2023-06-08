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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ СТРЕМИТЕЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ - ГКНТ


12:13 09.06.2023

Тенденции развития отечественной отрасли машиностроения характеризуются стремительным развитием технологий. Об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский, выступая на Международной научно‑технической конференции «Автомобиле‑ и тракторостроение», которая прошла на базе Белорусского национального технического университета.

«Машиностроение – «локомотив» промышленности и народного хозяйства, – отметил в выступлении первый заместитель председателя ГКНТ. – Белорусское машиностроение обеспечивает качественную работу агропромышленного комплекса, энергетики, строительства, транспорта и информационных технологий. Тенденции развития отрасли характеризуются стремительным развитием технологий в области электротранспорта, зарядной инфраструктуры, альтернативных источников энергии и электронной компонентной базы», - сказал он.

Одним из приоритетных направлений машиностроительной отрасли Андрей Косовский назвал развитие электротранспорта. С этой целью в Беларуси реализуется комплексный проект будущего «Национальный электротранспорт».

«Уже достигнуты определенные результаты, а именно, – созданы образцы легковых электромобилей, разработанные в НАН Беларуси, грузовых электромобилей – ОАО «МАЗ», ОАО «Белкоммунмаш», карьерной техники – ОАО «БЕЛАЗ». Более того, проект предусматривает развитие компонентной базы электротранспорта – это и тяговые двигатели, накопители энергии (литий-ионные и даже натрий‑графеновые аккумуляторы) и развитие электрозарядной сети на территории всех областей», – рассказал первый заместитель председателя ГКНТ.

По его словам, прогнозируемое количество электротранспортных средств на территории страны (к 2025 году) превысит 25 тыс. единиц, количество электрозарядных станций – более 1300; объем поставок отечественных электробусов – около 1200, а средняя доля городских электробусов в общем количестве подвижного состава – более 43,0%.

«При таких объемах становится целесообразным организация собственного производства комплектных электрических и гибридных силовых установок. Электрокомпоненты должны стать «весомой» статьей экспорта. Именно на это нацелен комплексный проект будущего «Национальный электротранспорт», – подчеркнул Андрей Косовский.

Он также рассказал, что в Государственную программу инновационного развития на 2021-2025 годы включено 82 проекта из них более 20 процентов (18 проектов) направлены на удовлетворение потребностей автомобиле‑ и тракторостроения. Реализация ряда проектов уже завершена.

На ряду с этим выполняется государственная научно-техническая программа «Инновационное машиностроение и машиностроительные технологии».

Андрей Косовский отметил наиболее значимые разработки по направлению «Автомобиле‑ и тракторостроение» с участием БНТУ (совместно с Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси и ОАО «БЕЛАЗ») – карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн с электромеханической трансмиссией, колесной формулой 4х4, а также карьерный самосвал грузоподъемностью 136 тонн с двигателем, использующим природный газ в качестве моторного топлива, с электромеханической трансмиссией, колесной формулой 4х2.

Первый заместитель председателя ГКНТ подчеркнул, что на пути создания новых технологий и их использования в реальном секторе экономики страны отмечаются значительные положительные тенденции.

«Увеличивается проектная активность предприятий и растет количество востребованных разработок; увеличиваются объемы выпуска и коммерциализации новой продукции; расширяется сеть кооперации между научными институтами, университетами и организациями промышленности. Беларусь располагает значительным научным и кадровым потенциалом в области машиностроения», – резюмировал Андрей Косовский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в мероприятии приняли участие более 160 ученых и специалистов, представителей научных организаций в сфере транспортной деятельности, инновационной инфраструктуры и промышленных предприятий автомобиле‑, тракторо‑ и двигателестроения, а также студенты, магистранты и аспиранты из Беларуси, России, Узбекистана и Туркменистана.
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