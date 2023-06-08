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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 16 ИЮНЯ «ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА С ПУСТУЮЩИМИ ДОМАМИ


11:35 09.06.2023

Комитет государственного контроля Гомельской области 16 июня 2023 г. проведет «горячую телефонную линию» с целью изучения качества проводимой работы по сокращению количества пустующих жилых домов в регионе, а также эффективного использования земель после сноса пустующего жилья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, граждане могут сообщить о фактах наличия в населенных пунктах долгое время пустующих домов, с которыми не проводится должным образом работа, непринятия мер по наведению порядка на земельных участках после сноса таких домов.

Звонки будут приниматься с 11.00 до 13.00 по номерам телефонов: 8 (0232) 23-83-88, 21-03-20.

Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами. При необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.
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