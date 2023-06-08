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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ СКОПЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА НА ВЪЕЗД В ЕС
11:09 09.06.2023
На въезд в ЕС снова фиксируются очереди. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Очереди легковых авто фиксируются перед пунктами пропуска Тересполь и Мядининкай, грузовых — перед Кукурыками. Польские контрольные службы в пункте пропуска Тересполь (Брест) пропустили на свою территорию 33% авто от нормы. Через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) в ЕС проследовало 42% легкового транспорта», - говорится в сообщении.
За сутки польская сторона в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) пропустила на свою территорию всего 40% фур от нормы, утверждает ведомство.
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