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ЭКОНОМИКА РБ


СРОК ЛИКВИДАЦИИ ОАСО «БИ ЭНД БИ ИНШУРЕНС КО» ПРОДЛЕН ДО 28 НОЯБРЯ 2023 ГОДА


10:56 09.06.2023

Срок ликвидации ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» продлен до 28 ноября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Беларуси.

«Внеочередным общим собранием акционеров ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» принято решение о продлении срока ликвидации страхового общества до 28 ноября 2023 года», - говорится в сообщении.
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