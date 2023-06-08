ЭКОНОМИКА РБ

СРОК ЛИКВИДАЦИИ ОАСО «БИ ЭНД БИ ИНШУРЕНС КО» ПРОДЛЕН ДО 28 НОЯБРЯ 2023 ГОДА

10:56 09.06.2023 Срок ликвидации ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» продлен до 28 ноября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Беларуси. «Внеочередным общим собранием акционеров ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» принято решение о продлении срока ликвидации страхового общества до 28 ноября 2023 года», - говорится в сообщении.