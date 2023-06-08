ЭКОНОМИКА РБ

ПОЕЗДА НА УЧАСТКЕ МИНСК-ОСИПОВИЧИ СЛЕДУЮТ В СООТВЕТСТВИИ С РАСПИСАНИЕМ - БЖД

10:14 09.06.2023 Поезда на участке Минск-Осиповичи следуют в соответствии с расписанием. Об этом сообщает Telegram-канал БЖД. «График движения пассажирских поездов восстановлен. Поезда на участке Минск-Осиповичи следуют согласно расписанию», - говорится в сообщении. Напомним, сегодня с 6.00 по техническим причинам на участке Минск-Осиповичи наблюдались отклонения от графика движения пассажирских поездов.