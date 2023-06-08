|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОЕЗДА НА УЧАСТКЕ МИНСК-ОСИПОВИЧИ СЛЕДУЮТ В СООТВЕТСТВИИ С РАСПИСАНИЕМ - БЖД
10:14 09.06.2023
Поезда на участке Минск-Осиповичи следуют в соответствии с расписанием. Об этом сообщает Telegram-канал БЖД.
«График движения пассажирских поездов восстановлен. Поезда на участке Минск-Осиповичи следуют согласно расписанию», - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня с 6.00 по техническим причинам на участке Минск-Осиповичи наблюдались отклонения от графика движения пассажирских поездов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2023
Курсы в банках
на 09.06.2023
Конвертация в банках
на 09.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте