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ЭКОНОМИКА РБ
BKM HOLDING ПРЕДСТАВИЛО ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОБУС В СОЧИ
09:43 09.06.2023
Кооперационный проект «Евразийский электробус» презентован 8 июня 2023 года в Сочи в рамках выставки «Евразия – наш дом», приуроченной к заседаниям Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, на выставке BKM Holding представило Евразийский электробус модели Е321 с изображениями достопримечательностей городов стран — членов ЕАЭС, символизирующими единство в промышленной сфере.
Уровень локализации в странах ЕАЭС – около 80% (тяговый привод, преобразователи и гидростанция, пантограф, CAN-узлы собственного производства BKM Holding). Пассажировместимость – 86 человек, количество мест для сидения – 30. Время зарядки от 20% до 90% при токе 450А – не более 25 минут. Пробег на одном заряде — 70 км.
Проект промышленной кооперации «Евразийский электробус» был инициирован белорусской стороной в целях усиления индустриального развития стран ЕАЭС, сокращения сырьевого экспорта, а также укрепления технологического суверенитета.
Промышленная кооперация является наиболее эффективной формой объединения усилий производств в рамках ЕАЭС, позволит производителям ЕАЭС не только получить прибыль, но и выдержать острую конкурентную борьбу, что в настоящий момент является ключевым фактором в противостоянии внешним вызовам.
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