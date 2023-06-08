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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПАСЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПОЗВОЛЯТ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС - БЕЛЛЕСБУМПРОМ
09:14 09.06.2023
Перерабатывающие картонно-бумажные предприятия страны работают в штатном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром».
Утверждается, что имеющиеся складские запасы целлюлозы, как непосредственно на Светлогорском ЦКК, так и предприятиях, выпускающих бумагу и картон, позволят бесперебойно обеспечивать производственный процесс на протяжении месяца.
«В данный момент на Светлогорском ЦКК ведутся ремонтно-восстановительные работы. В случае необходимости дополнительные объемы целлюлозы будут закупаться в Российской Федерации», - говорится в сообщении концерна.
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