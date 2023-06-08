ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАПАСЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПОЗВОЛЯТ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС - БЕЛЛЕСБУМПРОМ


09:14 09.06.2023

Перерабатывающие картонно-бумажные предприятия страны работают в штатном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром».

Утверждается, что имеющиеся складские запасы целлюлозы, как непосредственно на Светлогорском ЦКК, так и предприятиях, выпускающих бумагу и картон, позволят бесперебойно обеспечивать производственный процесс на протяжении месяца.

«В данный момент на Светлогорском ЦКК ведутся ремонтно-восстановительные работы. В случае необходимости дополнительные объемы целлюлозы будут закупаться в Российской Федерации», - говорится в сообщении концерна.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2023
валюта курс
EUR 3.1492
USD 2.9352
RUB 3.6294
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9352 +0.009
RUB 3.6294 -0.0132
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1650 3.1800
USD 2.9340 2.9440
RUB 2.7000 3.6450
подробнее

Конвертация в банках
на 09.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0800
EUR/RUB 86.5000 115.0000
USD/RUB 80.5000 107.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте