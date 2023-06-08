Перерабатывающие картонно-бумажные предприятия страны работают в штатном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром».

Утверждается, что имеющиеся складские запасы целлюлозы, как непосредственно на Светлогорском ЦКК, так и предприятиях, выпускающих бумагу и картон, позволят бесперебойно обеспечивать производственный процесс на протяжении месяца.

«В данный момент на Светлогорском ЦКК ведутся ремонтно-восстановительные работы. В случае необходимости дополнительные объемы целлюлозы будут закупаться в Российской Федерации», - говорится в сообщении концерна.