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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЕЗДА НА УЧАСТКЕ МИНСК-ОСИПОВИЧИ С ШЕСТИ УТРА СЛЕДУЮТ С ОПОЗДАНИЕМ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ - БЖД
08:47 09.06.2023
9 июня 2023 года с 6.00 по техническим причинам на участке Минск-Осиповичи наблюдаются отклонения от графика движения пассажирских поездов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, ориентировочное время задержки составляет от 30 минут до 1 часа 20 минут.
Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по обеспечению доставки пассажиров к месту назначения и восстановлению графика движения поездов.
Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит извинения за причиненные неудобства.
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