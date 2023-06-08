ЭКОНОМИКА РБ

ПОЕЗДА НА УЧАСТКЕ МИНСК-ОСИПОВИЧИ С ШЕСТИ УТРА СЛЕДУЮТ С ОПОЗДАНИЕМ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ - БЖД

08:47 09.06.2023 9 июня 2023 года с 6.00 по техническим причинам на участке Минск-Осиповичи наблюдаются отклонения от графика движения пассажирских поездов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, ориентировочное время задержки составляет от 30 минут до 1 часа 20 минут. Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по обеспечению доставки пассажиров к месту назначения и восстановлению графика движения поездов. Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит извинения за причиненные неудобства.