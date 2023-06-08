На начало 2023 года в Беларуси насчитывалось 3802 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства.

Как сообщает Национальный статкомитет, за 2016-2022 годы их число увеличилось на 785 хозяйств, или на 26%.

На 1 января 2023 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 309 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 213,4 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 88,8%, пахотные – на 79,5%.

На протяжении последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции значительно опережали сельскохозяйственные организации.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2022 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах в 2 раза, в том числе продукции растениеводства – в 2,1 раза, животноводства – в 1,5 раза.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2022 году она составила 3,2% (в 2015 году – 1,9%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств (свыше 70%) является растениеводство. На его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции.

В 2022 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 344,5 тыс. тонн (4% от объема производства по республике), картофеля – 513,4 тыс. тонн (13,3%), овощей – 402,6 тыс. тонн (14,1%), свеклы сахарной – 88 тыс. тонн (2,1%).

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2022 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по республике составила 9,8 тыс. тонн (0,6% от объема производства по республике), молока – 41,2 тыс. тонн (0,5%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 16,4 тонн (16,8%).