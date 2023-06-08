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ЭКОНОМИКА РБ
РЕМОНТ НА УЧАСТКЕ АВТОДОРОГИ М-3 МИНСК – ВИТЕБСК ПРОДЛИТСЯ ДО ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
17:45 08.06.2023
РУП «Минскавтодор-Центр» информирует о начале реконструкции автомобильной дороги М-3 Минск – Витебск на участке с 41 км по 56 км.
Сроки завершения реконструкции – декабрь 2024 года.
Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства.
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