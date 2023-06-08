ЭКОНОМИКА РБ

РЕМОНТ НА УЧАСТКЕ АВТОДОРОГИ М-3 МИНСК – ВИТЕБСК ПРОДЛИТСЯ ДО ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

17:45 08.06.2023 РУП «Минскавтодор-Центр» информирует о начале реконструкции автомобильной дороги М-3 Минск – Витебск на участке с 41 км по 56 км. Сроки завершения реконструкции – декабрь 2024 года. Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства.