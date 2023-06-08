Качеством транспортно-логистических услуг и инфраструктуры удовлетворено большинство компаний Беларуси. Об этом говорится в исследовании НИЭИ Министерства экономики «Ограничения и возможности бизнеса в текущих условиях».

Согласно исследованию, более чем у половины респондентов в 2022 году возросли затраты на транспорт и логистику. В то же время у трети компаний существенных изменений не произошло.

Надо сказать, что самые большие сложности возникали у промпредприятий: они чаще меняли поставщиков услуг и маршруты. Однако при оценке текущего состояния транспортно-логистической сферы респонденты чаще всего выражали удовлетворение качеством оказываемых услуг, соглашались с тем, что сроки доставки грузов известны на стадии отправления и соблюдаются.