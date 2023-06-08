|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИИ БЕЛАРУСИ В БОЛЬШИНСТВЕ АДАПТИРОВАЛИСЬ К НОВЫМ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИМ СХЕМАМ
17:29 08.06.2023
Качеством транспортно-логистических услуг и инфраструктуры удовлетворено большинство компаний Беларуси. Об этом говорится в исследовании НИЭИ Министерства экономики «Ограничения и возможности бизнеса в текущих условиях».
Согласно исследованию, более чем у половины респондентов в 2022 году возросли затраты на транспорт и логистику. В то же время у трети компаний существенных изменений не произошло.
Надо сказать, что самые большие сложности возникали у промпредприятий: они чаще меняли поставщиков услуг и маршруты. Однако при оценке текущего состояния транспортно-логистической сферы респонденты чаще всего выражали удовлетворение качеством оказываемых услуг, соглашались с тем, что сроки доставки грузов известны на стадии отправления и соблюдаются.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2023
Курсы в банках
на 08.06.2023
Конвертация в банках
на 08.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте