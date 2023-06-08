Комитет госконтроля Гомельской области проверил деятельность ОАО «Гомельхлебпром», которому оказана государственная поддержка для финансового оздоровления и повышения эффективности работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, установлены многочисленные нарушения и упущения, которые привели к значительным тратам средств.

Так, предприятие за 2021 год – I квартал 2023 г. затратило более 1 млн рублей на содержание имущества, которое не используется (при этом эффективные меры по избавлению от такого имущества не принимались).

Из-за недостаточного контроля за использованием автотранспорта и списанием топлива в путевые листы грузовых автомобилей внесено почти 2 млн км неподтвержденного одометрами пробега, на который списано топлива на 950 тыс. рублей.

Кроме того, не прекращены права на неиспользуемые в хозяйственной деятельности земельные участки, что повлекло уплату около 9 тыс. рублей земельного налога.

При этом за два года предприятие заплатило более 15 тыс. рублей транспортного налога за списанные и не снятые с учета в ГАИ автомобили.

Информация о результатах проверки с конкретными предложениями по повышению эффективности деятельности предприятия и привлечению виновных к ответственности направлена в Гомельский облисполком.