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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫЯВЛЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ»
17:17 08.06.2023
Комитет госконтроля Гомельской области проверил деятельность ОАО «Гомельхлебпром», которому оказана государственная поддержка для финансового оздоровления и повышения эффективности работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, установлены многочисленные нарушения и упущения, которые привели к значительным тратам средств.
Так, предприятие за 2021 год – I квартал 2023 г. затратило более 1 млн рублей на содержание имущества, которое не используется (при этом эффективные меры по избавлению от такого имущества не принимались).
Из-за недостаточного контроля за использованием автотранспорта и списанием топлива в путевые листы грузовых автомобилей внесено почти 2 млн км неподтвержденного одометрами пробега, на который списано топлива на 950 тыс. рублей.
Кроме того, не прекращены права на неиспользуемые в хозяйственной деятельности земельные участки, что повлекло уплату около 9 тыс. рублей земельного налога.
При этом за два года предприятие заплатило более 15 тыс. рублей транспортного налога за списанные и не снятые с учета в ГАИ автомобили.
Информация о результатах проверки с конкретными предложениями по повышению эффективности деятельности предприятия и привлечению виновных к ответственности направлена в Гомельский облисполком.
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