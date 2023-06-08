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ЭКОНОМИКА РБ
БЛАГОДАРЯ БЕЛАЭС ПОЯВИЛИСЬ КАЧЕСТВЕННО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ С АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ ОТРАСЛЕЙ - МИНЭНЕРГО
16:51 08.06.2023
Благодаря БелАЭС качественно новые возможности появились для развития смежных с атомной энергетикой отраслей – промышленности, ядерной медицины, сельского хозяйства, науки, образования. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на панельной сессии «Высокие технологии как драйвер евразийской интеграции», которая проходит в Сочи в рамках Евразийского конгресса.
По его словам, созданы благоприятные условия для использования электротранспорта. БелАЭС также содействует созданию более комфортных условий проживания граждан за счет использования электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения, в том числе в сельской местности.
БелАЭС также придала значимый импульс региональному развитию - Гродненской области и города-атомщиков Островца.
«Сегодня это один из самых благоустроенных городов страны, где есть все необходимые условия для комфортного проживания, - отметил Виктор Каранкевич. - Построены новые школы, детские сады, больница, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр культуры». В городе введено в эксплуатацию 52 жилых дома - это более 210 тыс. кв. м, или 3100 квартир.
Министр обратил внимание, что за годы реализации национальной ядерной энергетической программы Беларусь сделала серьезные шаги на пути формирования системы ядерной и радиационной безопасности и ее важнейших элементов, включая создание соответствующей нормативно-правовой базы, выстраивание системы защиты и реагирования, подготовку кадров.
«По сути сформирована новая наукоемкая отрасль экономики», - сказал он.
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