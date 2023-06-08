В 2023 году белорусские цементники планируют сэкономить более 12,15 тыс. тонн условного топлива (т.у.т.), что составляет 24% от задания для Могилевской области на текущий год.

Как сообщает Могилевское областное управление по надзору за рациональным использованием ТЭР, в первом квартале этого года на двух предприятиях отрасли реализованы крупные мероприятия по энергосбережению.

Так, ОАО «Кричевцементношифер» реализовало мероприятие «Реконструкция крыши разгрузочной шахты печи обжига клинкера энергоэффективными материалами». Внедрено 1 января, фактическая экономия за 1-й квартал составила 494,5 т у.т. (условно-годовой эффект – 2005,5 т у.т.), срок окупаемости – 0,5 года.

В ОАО «Белорусский цементный завод» 17 января внедрено мероприятие «Реконструкция декарбонизатора печи №3 4,8×72 м в цехе Обжиг с целью сокращения потребления топлива на обжиг клинкера». Фактическая экономия от реализации проекта за 1-й квартал текущего года составила 292,7 т у.т. (условно-годовой эффект 3050 т у.т.). Срок окупаемости – 0,1 года.