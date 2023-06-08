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ЭКОНОМИКА РБ
КГК БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТ ОПРОС ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМБИКОРМОВОЙ ОТРАСЛИ
14:55 08.06.2023
Комитет госконтроля Беларуси проводит на сайте опрос об эффективности функционирования комбикормовой отрасли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, с целью оценки качества и удовлетворения потребности граждан и юридических лиц в комбикормах респондентам предлагается ответить на 12 вопросов (объемы закупаемого комбикорма; факторы, влияющие на выбор поставщика и производителя; наличие у продавцов необходимых документов; удовлетворение рекламаций и т.п.).
Интернет-опрос проводится с 8 июня по 1 июля 2023 года. Его результаты будут использованы при проведении контрольных мероприятий.
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