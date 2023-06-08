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ЭКОНОМИКА РБ
МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ СООБЩИЛО О РЕЗУЛЬТАТАХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭКЗАМЕНА В РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ
14:29 08.06.2023
Министерство образования сообщило о результатах централизованного экзамена (ЦЭ) в резервные дни.
Ведомство напомнило, что 23 и 25 мая были резервными днями для прохождения ЦЭ учащимися, которые по уважительной причине не явились на него в основные сроки.
В резервные дни ЦЭ прошли 218 учащихся, из них по учебным предметам «Русский язык» – 101 человек, «Белорусский язык» – 21 человек, по девяти учебным предметам по выбору – 96 человек.
По результатам экзамена 3 стобалльных результата: математика – 1, русский зык – 2. Нулевых результатов нет. Удаленных нет.
Расчет тестовых баллов проводился по методике с использованием подходов, применявшихся при проведении репетиционного тестирования и ЦЭ в основной день.
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