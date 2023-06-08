Министерство образования сообщило о результатах централизованного экзамена (ЦЭ) в резервные дни.

Ведомство напомнило, что 23 и 25 мая были резервными днями для прохождения ЦЭ учащимися, которые по уважительной причине не явились на него в основные сроки.

В резервные дни ЦЭ прошли 218 учащихся, из них по учебным предметам «Русский язык» – 101 человек, «Белорусский язык» – 21 человек, по девяти учебным предметам по выбору – 96 человек.

По результатам экзамена 3 стобалльных результата: математика – 1, русский зык – 2. Нулевых результатов нет. Удаленных нет.

Расчет тестовых баллов проводился по методике с использованием подходов, применявшихся при проведении репетиционного тестирования и ЦЭ в основной день.