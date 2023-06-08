В работе ЖКХ Гомельской области остается ряд нерешенных проблем, о чем свидетельствуют многочисленные нарекания граждан на качество оказываемых услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля региона, в январе 2023 г. на «горячую телефонную линию» Комитета поступило 24 обращения, касающихся плохого содержания жилых домов, дворовых территорий и проездов. Только после вмешательства Комитета и местных органов власти указанные недостатки были устранены.

Отдельные предприятия ЖКХ работают неэффективно, с нарушениями законодательства.

Так, проверкой КЖУП «Ветковское» установлено затекание сточных вод на прилегающие к канализационным сооружениям территории, ненадлежащая работа станции обезжелезивания в одном из агрогородков, где фильтрующий материал пришел в негодность и длительное время не менялся, незаконное получение из бюджета 90 тыс. рублей при замене водопровода в Ветке из-за предъявления к оплате невыполненных работ, неуплата более 80 тыс. рублей налогов из-за включения в затраты различных сверхнормативных и непроизводительных расходов, наличие неучтенных объектов основных средств стоимостью более 1,6 млн рублей.

По результатам проверки КЖУП «Ветковское» приняты меры по устранению выявленных нарушений. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. О выявленных нарушениях и недостатках проинформированы местные органы власти для принятия мер реагирования.