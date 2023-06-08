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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЭС ПОЗВОЛИЛА СОКРАТИТЬ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПОЧТИ НА 6 МЛН ТОНН
13:35 08.06.2023
БелАЭС с момента ввода первого энергоблока позволила сократить выбросы парниковых газов почти на 6 млн тонн. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич на панельной сессии «Высокие технологии как драйвер евразийской интеграции», которая проходит в Сочи в рамках Евразийского конгресса.
По его словам, с вводом в промышленную эксплуатацию второго энергоблока станция будет обеспечивать сокращение выбросов парниковых газов в окружающую среду в объеме более 7 млн тонн ежегодно.
«БелАЭС - это весомый вклад в общее дело по смягчению последствий изменения климата», - отметил руководитель Минэнерго.
Министр также подчеркнул, что ключевая задача проекта - укрепление энергетической безопасности и энергетической независимости Беларуси.
«Мы получили надежный источник энергии на десятилетия вперед, который обеспечивает снижение зависимости страны от импортируемого углеводородного сырья», - сказал Виктор Каранкевич.
С момента включения в энергосистему страны первого энергоблока БелАЭС, а также с учетом работы на этапе опытно-промышленной эксплуатации второго блока суммарная выработка электроэнергии станцией составила 15,5 млрд кВтч, что позволило заместить порядка 4 млрд. куб. м природного газа.
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