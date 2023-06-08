Следственный комитет Беларуси назвал предполагаемые причины взрыва на Светлогорском ЦКК.

«Следствием проверяется версия формирования взрывчатой газовоздушной смеси в ходе проведения ремонтно-очистных работ без регламента, а также версии о допущенных нарушениях в технологическом процессе», - говорится в сообщении ведомства.

По информации СК, в результате взрыва погибли три работника предприятия (24, 31 и 42 года). Еще два человека получили телесные повреждения.

Для производства предварительного расследования уголовное дело передано в главное следственное управление.