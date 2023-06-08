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ЭКОНОМИКА РБ
СК БЕЛАРУСИ НАЗВАЛ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПРИЧИНЫ ВЗРЫВА НА СВЕТЛОГОРСКОМ ЦКК
13:24 08.06.2023
Следственный комитет Беларуси назвал предполагаемые причины взрыва на Светлогорском ЦКК.
«Следствием проверяется версия формирования взрывчатой газовоздушной смеси в ходе проведения ремонтно-очистных работ без регламента, а также версии о допущенных нарушениях в технологическом процессе», - говорится в сообщении ведомства.
По информации СК, в результате взрыва погибли три работника предприятия (24, 31 и 42 года). Еще два человека получили телесные повреждения.
Для производства предварительного расследования уголовное дело передано в главное следственное управление.
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