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ЭКОНОМИКА РБ


ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В СОЧИ


12:49 08.06.2023

Инновационный потенциал энергокомплекса Беларуси представлен на международной выставке «Евразия - наш дом», которая проходит в Сочи с 7 по 9 июня 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго Беларуси, в числе участников выставки - ОАО «Белэнергоремналадка», НИИ Белгипротопгаз, Учебный центр» РУП «Витебскэнерго», государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ».

Посетители могут ознакомиться с последними разработками организаций отрасли в сфере цифровизации, VR-технологий, 3D-проектирования, применения тренажерных комплексов, современными технологиями сварочного производства.

Отдельно представлены возможности страны в сфере развития атомной энергетики. Предусмотрены презентации по вопросам строительства БелАЭС, ее вклада в укрепление энергобезопасности и повышение конкурентоспособности национальной экономики.
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