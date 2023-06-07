В мае 2023 года в Минске выросла цена на аренду всех типов квартир.

Как отмечает Realt, на рынке долгосрочной аренды квартир спрос продолжает оставаться невысоким. Количество запросов по поиску съемного жилья в Минске за месяц сократилось на 1,5%. Зачастую именно май является переломным месяцем, после которого спрос на аренду квартир начинает расти, а предложение сокращаться.

Свободными для заселения за весь минувший месяц были 3652 квартир, что на 1% больше, чем в апреле. Пополнение базы произошло в основном за счет 1- и 2-комнатных квартир — их стало больше на 2% в обоих случаях. В то же время количество «трешек» за месяц, напротив, снизилось на 2,2%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выбор на рынке долгосрочной аренды жилья уменьшился на 31%.

Последний месяц весны закончился ростом цен на аренду квартир по всем сегментам, существеннее всего на 1-комнатные — почти плюс 3%. С учетом прошлых лет можно ожидать, что в ближайшие месяцы куда более вероятным будет дальнейший рост цен, нежели их снижение. На конец мая средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $270 (рост на 2,7%); 2-комнатные квартиры — $335 (рост на 1,5%); 3-комнатные квартиры — $459 (рост на 1,1%).

За последние 12 месяцев цены на аренду 1-комнатных квартир в Минске увеличились на 7,6%.

За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду выросла на 0,05 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период снизилась на 0,4 п.п. На данный момент сдача квартир в аренду позволяет заработать в 2,4 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.