В производстве экономических судов Беларуси на начало июня 2023 года находилось 846 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых о банкротстве организаций частной формы собственности 773 дела.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 73 делам.

К производству об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, приняты 2 заявления. Речь идет о ОАО «Лиозненский льнозавод» и Коммунальном унитарном сельскохозяйственном предприятии «Мишневичи» Шумилинского района.

На 1 июня 2023 года экономическими судами завершены ликвидационные производства в отношении РУПП «Экзон-Глюкоза», коммунального производственного унитарного предприятия «Витебские лечебно-трудовые мастерские», ОАО «Ладосно» и Бобруйского унитарного коммунального предприятия общественного питания «Учобщепит».