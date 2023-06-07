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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ НА НАЧАЛО ИЮНЯ НАХОДИЛОСЬ 846 ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
11:49 08.06.2023
В производстве экономических судов Беларуси на начало июня 2023 года находилось 846 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых о банкротстве организаций частной формы собственности 773 дела.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 73 делам.
К производству об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, приняты 2 заявления. Речь идет о ОАО «Лиозненский льнозавод» и Коммунальном унитарном сельскохозяйственном предприятии «Мишневичи» Шумилинского района.
На 1 июня 2023 года экономическими судами завершены ликвидационные производства в отношении РУПП «Экзон-Глюкоза», коммунального производственного унитарного предприятия «Витебские лечебно-трудовые мастерские», ОАО «Ладосно» и Бобруйского унитарного коммунального предприятия общественного питания «Учобщепит».
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