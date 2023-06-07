ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ НА НАЧАЛО ИЮНЯ НАХОДИЛОСЬ 846 ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ


11:49 08.06.2023

В производстве экономических судов Беларуси на начало июня 2023 года находилось 846 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых о банкротстве организаций частной формы собственности 773 дела.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 73 делам.

К производству об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, приняты 2 заявления. Речь идет о ОАО «Лиозненский льнозавод» и Коммунальном унитарном сельскохозяйственном предприятии «Мишневичи» Шумилинского района.

На 1 июня 2023 года экономическими судами завершены ликвидационные производства в отношении РУПП «Экзон-Глюкоза», коммунального производственного унитарного предприятия «Витебские лечебно-трудовые мастерские», ОАО «Ладосно» и Бобруйского унитарного коммунального предприятия общественного питания «Учобщепит».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2023
валюта курс
EUR 3.1303
USD 2.9262
RUB 3.6426
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9262 +0.0036
RUB 3.6426 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1520 3.1600
USD 2.9270 2.9350
RUB 2.7000 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0770
EUR/RUB 86.0000 114.7000
USD/RUB 80.1000 106.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте