НАН Беларуси участвует в Международной выставке кооперационных проектов «Евразия – наш дом», которая проходит в Сочи 7-9 июня 2023 года на территории Парка науки и искусства "Сириус".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на выставке представлено 20 наименований разработок в виде натурных образцов, макетов, действующих моделей, которые демонстрировались на выставке «Беларусь Интеллектуальная».

Среди них - авиамодель мультироторного типа «Агродрон А60-Х», нейросетевой программный комплекс для поддержки принятия решений при диагностике заболеваний легких на основе рентгеновских и томографических изображений (LungExpert); комплект электронных модулей системы управления тяговой батареи электрических транспортных средств и др.

Кроме того, представлены разработки с использованием каталогов, раздаточных материалов, презентаций, видеоматериалов, включая 3D-тур по виртуальной выставке.