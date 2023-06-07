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ЭКОНОМИКА РБ
НАН БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛА 20 НАИМЕНОВАНИЙ РАЗРАБОТОК НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ КООПЕРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СОЧИ
10:57 08.06.2023
НАН Беларуси участвует в Международной выставке кооперационных проектов «Евразия – наш дом», которая проходит в Сочи 7-9 июня 2023 года на территории Парка науки и искусства "Сириус".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на выставке представлено 20 наименований разработок в виде натурных образцов, макетов, действующих моделей, которые демонстрировались на выставке «Беларусь Интеллектуальная».
Среди них - авиамодель мультироторного типа «Агродрон А60-Х», нейросетевой программный комплекс для поддержки принятия решений при диагностике заболеваний легких на основе рентгеновских и томографических изображений (LungExpert); комплект электронных модулей системы управления тяговой батареи электрических транспортных средств и др.
Кроме того, представлены разработки с использованием каталогов, раздаточных материалов, презентаций, видеоматериалов, включая 3D-тур по виртуальной выставке.
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