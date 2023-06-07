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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛОРУССКОГО ЛЕГПРОМА ПО ИТОГАМ ГОДА ПЛАНИРУЮТ ВЫЙТИ НА ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В $2 МЛРД
10:36 08.06.2023
По итогам 2023 года белорусский легпром на внешних рынках планирует заработать около $2 млрд. Об этом сообщила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.
По ее словам, сегодня на экспорт поставляется 65% продукции легкой промышленности. Ключевым покупателем белорусской продукции остается Россия. Одна из главных задач - увеличить свое присутствие не только в Москве и северо-западном регионе, но и за Уралом.
"Мы все четко понимаем, что если в моменте быстро не примем управленческих решений по, если громко сказать, захвату рынка, по увеличению присутствия наших товарных групп через различные каналы сбыта, формы и методы продаж, то эти ниши могут занять наши коллеги", - сказала Татьяна Лугина.
Она считает, что в Беларуси созданы все условия для развития легкой промышленности. Важно активнее привлекать в отрасль квалифицированных специалистов.
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