По итогам 2023 года белорусский легпром на внешних рынках планирует заработать около $2 млрд. Об этом сообщила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

По ее словам, сегодня на экспорт поставляется 65% продукции легкой промышленности. Ключевым покупателем белорусской продукции остается Россия. Одна из главных задач - увеличить свое присутствие не только в Москве и северо-западном регионе, но и за Уралом.

"Мы все четко понимаем, что если в моменте быстро не примем управленческих решений по, если громко сказать, захвату рынка, по увеличению присутствия наших товарных групп через различные каналы сбыта, формы и методы продаж, то эти ниши могут занять наши коллеги", - сказала Татьяна Лугина.

Она считает, что в Беларуси созданы все условия для развития легкой промышленности. Важно активнее привлекать в отрасль квалифицированных специалистов.