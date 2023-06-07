На Светлогорском ЦКК 7 июня 2023 года днем произошла вспышка газовоздушной смеси. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС.

«Спасатели выехали по сообщению о вспышке газовоздушной смеси без последующего горения на территории ОАО «Светлогорский ЦКК» в Светлогорске Гомельской области. Ведутся работы по поиску двух рабочих предприятия, проводивших регламентные работы», - говорится в сообщении.

Концерн «Беллесбумпром» также сообщил о происшествии.

«На ОАО «Светлогорский ЦКК» произошел инцидент в цеху регенерации участка выпарной станции. На месте работают сотрудники следственного комитета и МЧС. Угрозы для жизни и здоровья населения нет. Опасности для загрязнения окружающей среды также нет. Ситуация взята под контроль. Компетентными органами устанавливаются причины произошедшего», - говорится в сообщении.

Между тем утром 8 июня власти Светлогорского района подтвердили гибель трех работников Светлогорского ЦКК из-за взрыва газовоздушной смеси на заводе беленой целлюлозы.

«Информационные ресурсы общества сообщают о трех погибших, работавших выпарщиками щелоков: Романьков Виктор Александрович, Шатица Михаил Александрович, Кацуба Олег Васильевич», - говорится в сообщении пресс-службы Светлогорского райисполкома.

Также сообщается, что генеральный директор ОАО «Светлогорский ЦКК» Юрий Крук встретился с семьями погибших

Утверждается, что жизни и здоровью населения Светлогорского района ничего не угрожает.

«Главный государственный санитарный врач Светлогорского района Александр Лугинец рассказал, что лабораторным отделом Светлогорского зонального центра гигиены и эпидемиологии 7 июня 2023 года в период с 18.00 до 19.30 проведен отбор проб атмосферного воздуха в зоне влияния ОАО «Светлогорский ЦКК». Проведено 38 исследований по 19 показателям, превышение гигиенических нормативов не установлено», - сказано в сообщении.