ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА СВЕТЛОГОРСКОМ ЦКК ПРОИЗОШЛА ВСПЫШКА ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (ОБНОВЛЕНО)


09:54 08.06.2023

На Светлогорском ЦКК 7 июня 2023 года днем произошла вспышка газовоздушной смеси. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС.

«Спасатели выехали по сообщению о вспышке газовоздушной смеси без последующего горения на территории ОАО «Светлогорский ЦКК» в Светлогорске Гомельской области. Ведутся работы по поиску двух рабочих предприятия, проводивших регламентные работы», - говорится в сообщении.

Концерн «Беллесбумпром» также сообщил о происшествии.

«На ОАО «Светлогорский ЦКК» произошел инцидент в цеху регенерации участка выпарной станции. На месте работают сотрудники следственного комитета и МЧС. Угрозы для жизни и здоровья населения нет. Опасности для загрязнения окружающей среды также нет. Ситуация взята под контроль. Компетентными органами устанавливаются причины произошедшего», - говорится в сообщении.

Между тем утром 8 июня власти Светлогорского района подтвердили гибель трех работников Светлогорского ЦКК из-за взрыва газовоздушной смеси на заводе беленой целлюлозы.

«Информационные ресурсы общества сообщают о трех погибших, работавших выпарщиками щелоков: Романьков Виктор Александрович, Шатица Михаил Александрович, Кацуба Олег Васильевич», - говорится в сообщении пресс-службы Светлогорского райисполкома.

Также сообщается, что генеральный директор ОАО «Светлогорский ЦКК» Юрий Крук встретился с семьями погибших

Утверждается, что жизни и здоровью населения Светлогорского района ничего не угрожает.

«Главный государственный санитарный врач Светлогорского района Александр Лугинец рассказал, что лабораторным отделом Светлогорского зонального центра гигиены и эпидемиологии 7 июня 2023 года в период с 18.00 до 19.30 проведен отбор проб атмосферного воздуха в зоне влияния ОАО «Светлогорский ЦКК». Проведено 38 исследований по 19 показателям, превышение гигиенических нормативов не установлено», - сказано в сообщении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2023
валюта курс
EUR 3.1303
USD 2.9262
RUB 3.6426
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9262 +0.0036
RUB 3.6426 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1440 3.1500
USD 2.9220 2.9300
RUB 2.7000 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0790
EUR/RUB 86.0000 114.5000
USD/RUB 80.1000 106.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте