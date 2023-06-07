ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КГК БЕЛАРУСИ СОКРАТИЛ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК И МОНИТОРИНГОВ В I КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА


09:35 08.06.2023

Комитет госконтроля Беларуси сократил количество проверок и мониторингов в I квартале 2023 года. Такая информация прозвучала на заседании межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности, которое 7 июня 2023 года провел председатель КГК Василий Герасимов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, итоги работы за январь-март всех контролирующих (надзорных) органов указывают на устойчивую тенденцию по снижению контрольных (надзорных) мероприятий всех видов в сравнении с таким же периодом прошлого года. В частности, количество проверок снижено на 454 (на 24,5%), мониторингов - на 25,7 тыс. (в 3,6 раз), мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (МТХ) - на 9,6 тыс. (на 19,8%).

Уменьшение количества проверок в I квартале текущего года произошло в первую очередь за счет снижения количества мероприятий, которые были проведены органами, осуществляющими надзорные функции, а также налоговыми органами. Снижение количества мониторингов в целом по стране отмечается в основном за счет уменьшения их проведения органами Минздрава (в 5,2 раза), МЧС (в 3,6 раз) и Минприроды (в 6,8 раз).

При этом по-прежнему в числе лидеров по количеству проведенных мониторингов органы Минздрава (3,1 тыс.), Госстандарта (2,5 тыс.) и МЧС (2,2 тыс.) – 30%, 25% и 22% соответственно от общего количества проведенных контролирующими (надзорными) органами в целом по стране.

В то же время советом было указано органам Минсельхозпрода, Госстройнадзора, Министерства труда и социальной защиты населения на недостаточность проводимой работы по изменению подходов к организации контрольной деятельности и на имеющиеся резервы для ее оптимизации.

Участники заседания также обсудили практические вопросы выработки методологии и определения релевантных показателей для оценки результативности профилактической работы в целях предупреждения совершения правонарушений субъектами хозяйствования.

Кроме того, были рассмотрены предложения ряда госорганов и представителей бизнес-сообщества, касающиеся изменений, которые предлагается внести в указ от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2023
валюта курс
EUR 3.1303
USD 2.9262
RUB 3.6426
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9262 +0.0036
RUB 3.6426 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1440 3.1500
USD 2.9220 2.9300
RUB 2.7000 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0790
EUR/RUB 86.0000 114.5000
USD/RUB 80.1000 106.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте