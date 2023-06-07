Комитет госконтроля Беларуси сократил количество проверок и мониторингов в I квартале 2023 года. Такая информация прозвучала на заседании межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности, которое 7 июня 2023 года провел председатель КГК Василий Герасимов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, итоги работы за январь-март всех контролирующих (надзорных) органов указывают на устойчивую тенденцию по снижению контрольных (надзорных) мероприятий всех видов в сравнении с таким же периодом прошлого года. В частности, количество проверок снижено на 454 (на 24,5%), мониторингов - на 25,7 тыс. (в 3,6 раз), мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (МТХ) - на 9,6 тыс. (на 19,8%).

Уменьшение количества проверок в I квартале текущего года произошло в первую очередь за счет снижения количества мероприятий, которые были проведены органами, осуществляющими надзорные функции, а также налоговыми органами. Снижение количества мониторингов в целом по стране отмечается в основном за счет уменьшения их проведения органами Минздрава (в 5,2 раза), МЧС (в 3,6 раз) и Минприроды (в 6,8 раз).

При этом по-прежнему в числе лидеров по количеству проведенных мониторингов органы Минздрава (3,1 тыс.), Госстандарта (2,5 тыс.) и МЧС (2,2 тыс.) – 30%, 25% и 22% соответственно от общего количества проведенных контролирующими (надзорными) органами в целом по стране.

В то же время советом было указано органам Минсельхозпрода, Госстройнадзора, Министерства труда и социальной защиты населения на недостаточность проводимой работы по изменению подходов к организации контрольной деятельности и на имеющиеся резервы для ее оптимизации.

Участники заседания также обсудили практические вопросы выработки методологии и определения релевантных показателей для оценки результативности профилактической работы в целях предупреждения совершения правонарушений субъектами хозяйствования.

Кроме того, были рассмотрены предложения ряда госорганов и представителей бизнес-сообщества, касающиеся изменений, которые предлагается внести в указ от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».