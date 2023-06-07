|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭКОНОМИКИ УВЕРЯЮТ, ЧТО НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПОВЫСИТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ ЮРИСДИКЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА
09:28 08.06.2023
Принятие законопроекта повысит привлекательность белорусской юрисдикции для бизнеса. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, выступая на семинаре-совещании по проекту закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности», которое прошло 7 июня 2023 года на площадке Палаты Представителей Национального собрания с участием широкого круга представителей госорганов и делового сообщества.
По словам Александра Червякова, данный документ уже глубоко изучен общественностью. С мая представители Минэкономики совместно с депутатами провели серию рабочих встреч с предпринимателями в регионах и подробно обсудили предлагаемые новеллы. Глава экономического ведомства остановился на основных.
«Первое. Новая структура бизнеса не предусматривает потерю преференций для микроорганизаций. Напротив, создается режим деятельности для более широкой категории субъектов – с численностью работающих до 50 человек. Таким образом, мы повышаем привлекательность белорусской юрисдикции для бизнеса.
Второе. Формируем систему стимулов для укрупнения бизнеса. Для этого вводится упрощенный порядок перехода ИП в коммерческую организацию.
Третье. Внедряем новые инструменты государственной финансовой поддержки МСП – гранты и поручительства по обязательствам», – пояснил Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
Министр выразил уверенность, что совместные усилия всех заинтересованных сторон позволят выстроить «рабочую» систему предпринимательской деятельности, обеспечивающую простоту и прозрачность ведения бизнеса, «социальные лифты» для развития микроорганизаций, повышение степени участия граждан в экономике страны.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2023
Курсы в банках
на 08.06.2023
Конвертация в банках
на 08.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте