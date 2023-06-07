Принятие законопроекта повысит привлекательность белорусской юрисдикции для бизнеса. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, выступая на семинаре-совещании по проекту закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности», которое прошло 7 июня 2023 года на площадке Палаты Представителей Национального собрания с участием широкого круга представителей госорганов и делового сообщества.

По словам Александра Червякова, данный документ уже глубоко изучен общественностью. С мая представители Минэкономики совместно с депутатами провели серию рабочих встреч с предпринимателями в регионах и подробно обсудили предлагаемые новеллы. Глава экономического ведомства остановился на основных.

«Первое. Новая структура бизнеса не предусматривает потерю преференций для микроорганизаций. Напротив, создается режим деятельности для более широкой категории субъектов – с численностью работающих до 50 человек. Таким образом, мы повышаем привлекательность белорусской юрисдикции для бизнеса.

Второе. Формируем систему стимулов для укрупнения бизнеса. Для этого вводится упрощенный порядок перехода ИП в коммерческую организацию.

Третье. Внедряем новые инструменты государственной финансовой поддержки МСП – гранты и поручительства по обязательствам», – пояснил Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Министр выразил уверенность, что совместные усилия всех заинтересованных сторон позволят выстроить «рабочую» систему предпринимательской деятельности, обеспечивающую простоту и прозрачность ведения бизнеса, «социальные лифты» для развития микроорганизаций, повышение степени участия граждан в экономике страны.