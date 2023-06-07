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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛОВИНА ОПРОШЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА РАЗВИТИЕ И НАРАЩИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА - МИНЭКОНОМИКИ
17:59 07.06.2023
Половина опрошенных организаций ориентируется на развитие и наращивание производства. Об этом говорится в исследовании НИЭИ Минэкономики «Ограничения и возможности бизнеса в текущих условиях».
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, половина ответивших на вопросы топ-менеджеров предприятий планирует выпуск новой продукции (45,5% в рамках основной деятельности, 5,2% вне основной деятельности). Чаще всего под этим подразумевается адаптация предлагаемого организацией товара под требования нового рынка или новых потребителей. Почти в два раза реже предполагается технологическое усовершенствование выпускающихся товаров или услуг.
Кроме того, респонденты указывали на планы расширить ассортимент или номенклатуру продукции, организовать импортозамещающее производство, выпуск материалов и комплектующих для собственных нужд, а также перейти на изготовление товара из давальческого сырья.
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