Половина опрошенных организаций ориентируется на развитие и наращивание производства. Об этом говорится в исследовании НИЭИ Минэкономики «Ограничения и возможности бизнеса в текущих условиях».

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, половина ответивших на вопросы топ-менеджеров предприятий планирует выпуск новой продукции (45,5% в рамках основной деятельности, 5,2% вне основной деятельности). Чаще всего под этим подразумевается адаптация предлагаемого организацией товара под требования нового рынка или новых потребителей. Почти в два раза реже предполагается технологическое усовершенствование выпускающихся товаров или услуг.

Кроме того, респонденты указывали на планы расширить ассортимент или номенклатуру продукции, организовать импортозамещающее производство, выпуск материалов и комплектующих для собственных нужд, а также перейти на изготовление товара из давальческого сырья.