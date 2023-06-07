На Светлогорском ЦКК произошла вспышка газовоздушной смеси. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС.

«Спасатели выехали по сообщению о вспышке газовоздушной смеси без последующего горения на территории ОАО «Светлогорский ЦКК» в Светлогорске Гомельской области. Ведутся работы по поиску двух рабочих предприятия, проводивших регламентные работы», - говорится в сообщении.

Концерн «Беллесбумпром» также сообщил о происшествии.

«На ОАО «Светлогорский ЦКК» произошел инцидент в цеху регенерации участка выпарной станции. На месте работают сотрудники следственного комитета и МЧС. Угрозы для жизни и здоровья населения нет. Опасности для загрязнения окружающей среды также нет. Ситуация взята под контроль. Компетентными органами устанавливаются причины произошедшего», - говорится в сообщении.