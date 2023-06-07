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ЭКОНОМИКА РБ
НА СВЕТЛОГОРСКОМ ЦКК ПРОИЗОШЛА ВСПЫШКА ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ - МЧС
17:02 07.06.2023
На Светлогорском ЦКК произошла вспышка газовоздушной смеси. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС.
«Спасатели выехали по сообщению о вспышке газовоздушной смеси без последующего горения на территории ОАО «Светлогорский ЦКК» в Светлогорске Гомельской области. Ведутся работы по поиску двух рабочих предприятия, проводивших регламентные работы», - говорится в сообщении.
Концерн «Беллесбумпром» также сообщил о происшествии.
«На ОАО «Светлогорский ЦКК» произошел инцидент в цеху регенерации участка выпарной станции. На месте работают сотрудники следственного комитета и МЧС. Угрозы для жизни и здоровья населения нет. Опасности для загрязнения окружающей среды также нет. Ситуация взята под контроль. Компетентными органами устанавливаются причины произошедшего», - говорится в сообщении.
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