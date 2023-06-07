8-9 июня 2023 года на базе Бобруйского городского исполнительного комитета пройдет семинар «Цифровое развитие административно-территориальных единиц».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, целью проведения семинара является содействие устойчивому цифровому развитию административно-территориальных единиц Беларуси посредством повышения профессиональных компетенций руководящих работников городских и районных администраций.

Для достижения цели семинара планируется:

активизировать деятельность администраций городов (районов) по внедрению «умных» решений, направленных на повышение комфорта для проживания населения, создание условий для ведения бизнеса, повышение эффективности управления субъектами хозяйствования города (района);

повысить уровень цифровой грамотности администраций городов (районов) для обеспечения устойчивого цифрового развития региона;

ознакомить управленческий аппарат административно-территориальных единиц с новыми техническими решениями, улучшающими взаимодействие населения, бизнеса и государственной власти, обеспечивающими комфорт для жизнедеятельности граждан.

Работа семинара будет организована в рамках следующих 3 сессий: «Сущность и содержание «умного города». Правовые основы государственного регулирования регионального развития»; «Реализация системообразующих и инфраструктурных мероприятий по развитию «умного города (региона)» и «Пилотные и экспериментальные проекты «умного города (региона)».

На сессиях спикеры ознакомят участников семинара с разработками в сфере цифровой экономики, проектами по цифровизации системы государственного управления и социальной сферы. В работе семинара примут участие высококвалифицированные специалисты в области связи и инфокоммуникаций, которые в качестве спикеров представляют: международные организации (ПРООН), органы государственной власти (Министерство связи и информатизации, Минобразования, Бобруйский горисполком), государственные и негосударственные организации сферы связи и инфокомуникаций (РУП «Белтелеком», РУП «Белпочта», РУП «Национальный центр электронных услуг», Республиканский удостоверяющий центр, ОАО «Гипросвязь», ОАО «Связьинвест», ООО «Эпольсофт», ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи», ЗАО ИнделКО, ООО «Технологии земледелия», ООО «ИОТАНС» и др.), государственные предприятия (УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», «Белгеодезия», «Белгидромет», ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» и др.), учреждения высшего образования (УО «Белорусская государственная академия связи»).

В семинаре примут участие более 100 представителей руководства и администраций Могилевского областного, городских, районных исполнительных комитетов области, отвечающие за вопросы цифрового развития своих административно-территориальных единиц, а также организаций отрасли связи, здравоохранения, образования, ЖКХ и др.

Принять участие в работе семинара в онлайн-режиме можно по ссылке.

Двухдневный семинар организуют учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» в сотрудничестве с Региональным отделением Международного союза электросвязи для Региона СНГ при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.