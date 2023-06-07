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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ УСЛУГИ НОТАРИУСОВ МОЖНО ОПЛАТИТЬ С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА
16:12 07.06.2023
В Беларуси оплачивать услуги нотариусов стало удобней: нотариальные конторы страны оборудованы платежными терминалами для оплаты банковскими картами.
Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, нотариусы предлагают еще один удобный способ оплаты нотариального тарифа – с помощью сканирования QR-кода.
Отсканировать QR-код можно в специально установленном приложении на смартфоне либо с использованием камеры смартфона или соответствующего сервиса в приложении вашего банка. Индивидуальный QR-код есть у каждого нотариуса. Использование QR-кода позволяет осуществить быстрый переход в системе оплаты ЕРИП к оплате нотариального тарифа.
При совершенствовании способов оплаты нотариального тарифа учитывались пожелания граждан, высказанные в ходе ежегодного анкетирования на предмет удобства нотариального обслуживания.
Отметим, что оплатить услуги нотариусов, как и ранее, можно через систему «Расчет» (ЕРИП) в мобильном банке либо в пункте банковского обслуживания и в отделениях связи.
Нотариальный тариф взимается за совершение нотариусами нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера. Его размер установлен постановлением Совета министров.
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