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ЭКОНОМИКА РБ


КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ВВОЗИЛИ В БЕЛАРУСЬ ПО ЗАВЫШЕННЫМ ЦЕНАМ РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО


14:53 07.06.2023

Для завышения стоимости рапсового, подсолнечного, соевого масла и уклонения от уплаты налогов должностные лица ввозивших в Беларусь эту продукцию трех частных компаний оформляли поставки от имени подконтрольных посреднических структур, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Эту схему выявили сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области совместно с правоохранительными органами Беларуси и России.

Как установили работники финансовой милиции Комитета госконтроля, фактически растительное масло закупалось напрямую от российских производителей и собственным автотранспортом белорусских компаний доставлялась в Республику Беларусь. При этом водителям во время пути передавался второй комплект товаросопроводительных документов, по которым товар по уже завышенной стоимости якобы поставлялся от подконтрольных российских организаций в адрес белорусских компаний.

В дальнейшем растительное масло реализовывалось по завышенной стоимости в адрес более 50 государственных предприятий, использующих их для производства комбикормов для кормления птицы. При этом удорожание комбикормов отражалось на росте себестоимости выпускаемой продукции (мяса птицы).

Разница в стоимости продукции оставалась на расчетных счетах посреднических компаний, обналичивалась и использовалась организаторами преступной деятельности для приобретения дорогостоящих объектов недвижимости и автотранспортных средств.

В ходе проверок на территории Российской Федерации было установлено, что практически все подконтрольные компании не располагались по указанным юридическим адресам, их бухгалтерский учет велся в Беларуси.

В отношении учредителей и фактических руководителей коммерческих структур возбуждено 3 уголовных дела. Проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых. Наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью не менее 2 млн рублей.

Организатор незаконной деятельности задержан.

Подозреваемые по уголовному делу дают признательные показания. В счет возмещения причиненного ущерба они перечислили в бюджет 1,2 млн рублей.
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