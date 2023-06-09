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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ НАН БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВЫШЕ 200 РАЗРАБОТОК И ТЕХНОЛОГИЙ НА «БЕЛАГРО-2023»


14:15 07.06.2023

Около 50 организаций НАН Беларуси принимают участие в Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2023».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, всего ученые и специалисты Академии наук демонстрируют свыше 200 инновационных разработок и технологий в отрасли сельскохозяйственного производства различных направлений.

НПЦ по механизации сельского хозяйства представляет новые машины, оборудование и приборы для технического обеспечения инновационных технологий агропромышленного комплекса: буртоукладочный комплекс для сахарной свеклы, подборщик валунных камней, сеялка зернотуковая механическая навесная, устройство биометрической идентификации предмастичного состояния вымени дойного стада, плуг оборотный трёхкорпусной, размотчик рулонов и др. Экспозиция РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» представлена новыми машинами, оборудованием и приборами для технического обеспечения инновационных технологий агропромышленного комплекса. Новые разработки предназначены для механизации технологических процессов в растениеводстве и животноводстве.

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» в рамках выставки показывает семена новых сортов основных сельскохозяйственных культур, созданных учеными – аграриями на базе центра, с высоким потенциалом продуктивности и урожайности, районированных на 2022-2023 гг.: пшеница озимая Асима, пшеница яровая Знамя, рожь Забава, тритикале озимое Медео, тритикале яровое Дело, ячмень яровой Бизнес, овес Зенит, гречиха Делива и др. РУП «Институт почвоведения и агрохимии» демонстрирует жидкие удобрения, приготовленные на основе хелатов металлоэлементов цинка, меди и бора в органо-минеральной форме с добавлением регулятора роста – гидрогумина, гидрогумата или иных гуминовых веществ, которые предназначены для предпосевной инкрустации и для некорневой подкормки сельскохозяйственных культур. Они повышают урожайность культур и качество продукции.

На стенде РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию» представлена инновационная продукция и проведена ее дегустация. Предлагается: энергетические напитки без кофеина; безалкогольное пиво; новые виды консервов на основе грибов; соки и нектары и сокосодержащие напитки; соусная продукция; новые виды кондитерских изделий.

ГП «Центр систем идентификации» демонстрирует в рамках выставки технологии и системы автоматической идентификации, каталогизации и прослеживаемости продукции в цепях поставок с использованием штриховых кодов, RFID и блокчейн технологий, обеспечивающие унифицированное использование цифровых паспортов товаров, электронных сопроводительных документов, в том числе при экспорте белорусских товаров.

Государственное предприятие «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси» представляет светодиодное электроосвещение для овощеводства закрытого грунта.

Ученые НАН Беларуси демонстрируют также на «БЕЛАГРО-2023» продукты питания для детей на плодоовощной, мясной и молочной основах; технологии переработки молока-сырья красных пород скота на молочные продукты, а также новые сорта картофеля и других сельскохозяйственных растений, ветеринарные препараты, регуляторы роста растений и многое другое.
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