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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 13 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ГОСОРГАНОВ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
13:43 07.06.2023
Комитет государственного контроля Гомельской области 13 июня 2023 г. проведет «горячую телефонную линию» по вопросам работы государственных органов и организаций региона с обращениями граждан и юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-78 можно сообщить о нарушениях и недостатках, допускаемых госорганами и организациями при рассмотрении обращений.
Полученная в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена. При необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.
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