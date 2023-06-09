Комитет государственного контроля Гомельской области 13 июня 2023 г. проведет «горячую телефонную линию» по вопросам работы государственных органов и организаций региона с обращениями граждан и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-78 можно сообщить о нарушениях и недостатках, допускаемых госорганами и организациями при рассмотрении обращений.

Полученная в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена. При необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.