Прокуратура Речицкого района предъявила иск о возмещении ущерба в размере более 18 тыс. рублей к руководителю хозяйства, который в результате бесхозяйственности допустил порчу около 240 тыс. тонн сена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, весной 2023 года в ходе надзорных мероприятий на прилегающей территории к ул. Озерной в Речице в пойме реки Ведрич прокурорские работники выявили значительное количество тюков сена, которые были затоплены в связи с паводком и не были при этом накрыты необходимым материалом.

Согласно экспертизе, проведенной Речицкой районной ветеринарной станцией, солома пришла в негодность как в качестве корма крупному рогатому скоту, так и для иного использования.

Установлено, что с июня по сентябрь 2022 года на полях под руководством одного из руководителей хозяйства велись работы по прессовке сена. Непосредственно на указанном лугу было спрессовано около 470 тыс. тонн рулонов, половина из которых не была вывезена.

Как показала проверка, ответчик достоверно знал о том, что луг является пойменным и в связи с погодными условиями затапливается водой. При этом мер к вывозу оставшегося сена он не принял. В скором времени затопило не только тюки, но и подъездные пути к месту нахождения соломы.

Из-за плохого исполнения руководителем хозяйства должностных обязанностей, а также небрежного отношения к имуществу предприятию причинен ущерб в сумме свыше 18 тыс. рублей.

Вопрос возмещения ущерба, причиненного предприятию виновными действиями его должностных лиц, взят на контроль.