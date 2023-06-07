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ЭКОНОМИКА РБ
В НАЛОГОВОЙ ПОЯСНИЛИ, КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ НАЛОГ НА ПРОФДОХОД В ОТНОШЕНИИ ГИПНОТИЗЕРОВ, ЭКСТРАСЕНСОВ И ГАДАЛОК
12:33 07.06.2023
Налог на профессиональный доход в деятельности гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок и иных аналогичных лиц может применятся при соблюдении определенных условий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области, налог на пофдоход применяется при соблюдении в совокупности следующих условий: деятельность ведется самостоятельно или вне места нахождения заказчика (его филиала, иного обособленного структурного подразделения), территории или объекта, находящихся под контролем заказчика; заказчик не является нанимателем; для оказания услуг используется интернет и результаты оказанных услуг передаются через интернет.
Условия осуществления деятельности гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок, спиритов, астрологов, колдунов, прорицателей, иных аналогичных лиц имеют законодательные ограничения в части рекламы деятельности таких лиц.
Соответственно, такая деятельность физических лиц может осуществляться с применением налога на профессиональный доход только при соблюдении условий, предусмотренных как налоговым, так и законодательством о рекламе.
При несоблюдении вышеуказанных требований деятельность не допускается.
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