Налог на профессиональный доход в деятельности гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок и иных аналогичных лиц может применятся при соблюдении определенных условий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области, налог на пофдоход применяется при соблюдении в совокупности следующих условий: деятельность ведется самостоятельно или вне места нахождения заказчика (его филиала, иного обособленного структурного подразделения), территории или объекта, находящихся под контролем заказчика; заказчик не является нанимателем; для оказания услуг используется интернет и результаты оказанных услуг передаются через интернет.

Условия осуществления деятельности гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок, спиритов, астрологов, колдунов, прорицателей, иных аналогичных лиц имеют законодательные ограничения в части рекламы деятельности таких лиц.

Соответственно, такая деятельность физических лиц может осуществляться с применением налога на профессиональный доход только при соблюдении условий, предусмотренных как налоговым, так и законодательством о рекламе.

При несоблюдении вышеуказанных требований деятельность не допускается.