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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ БОЛЕЕ 40 ТОНН ОДЕЖДЫ


12:18 07.06.2023

Из Германии и Польши на территорию ЕАЭС пытались ввезти более 40 тонн одежды, бывшей в употреблении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, два случая перемещения крупных партий товара по заниженной более чем в 2,5 раза стоимости пресекли брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи».

В грузовых автомобилях DAF, принадлежащих польским перевозчикам, согласно товаросопроводительным документам, перевозили две партии бывшей в употреблении одежды на сумму более 116 тыс. рублей.

При досмотре таможенники обнаружили оригинальный комплект документов, благодаря которому установлено, что настоящая стоимость перемещаемых партий одежды составляет более 300 тыс. рублей.

Указание в документах недостоверных сведений о товарах, повлекшее за собой нарушение законодательства, могло бы снизить размер уплаты таможенных платежей в общей сложности на 61 тыс. рублей.

Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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