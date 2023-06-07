Из Германии и Польши на территорию ЕАЭС пытались ввезти более 40 тонн одежды, бывшей в употреблении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, два случая перемещения крупных партий товара по заниженной более чем в 2,5 раза стоимости пресекли брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи».

В грузовых автомобилях DAF, принадлежащих польским перевозчикам, согласно товаросопроводительным документам, перевозили две партии бывшей в употреблении одежды на сумму более 116 тыс. рублей.

При досмотре таможенники обнаружили оригинальный комплект документов, благодаря которому установлено, что настоящая стоимость перемещаемых партий одежды составляет более 300 тыс. рублей.

Указание в документах недостоверных сведений о товарах, повлекшее за собой нарушение законодательства, могло бы снизить размер уплаты таможенных платежей в общей сложности на 61 тыс. рублей.

Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.