|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ БОЛЕЕ 40 ТОНН ОДЕЖДЫ
12:18 07.06.2023
Из Германии и Польши на территорию ЕАЭС пытались ввезти более 40 тонн одежды, бывшей в употреблении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, два случая перемещения крупных партий товара по заниженной более чем в 2,5 раза стоимости пресекли брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи».
В грузовых автомобилях DAF, принадлежащих польским перевозчикам, согласно товаросопроводительным документам, перевозили две партии бывшей в употреблении одежды на сумму более 116 тыс. рублей.
При досмотре таможенники обнаружили оригинальный комплект документов, благодаря которому установлено, что настоящая стоимость перемещаемых партий одежды составляет более 300 тыс. рублей.
Указание в документах недостоверных сведений о товарах, повлекшее за собой нарушение законодательства, могло бы снизить размер уплаты таможенных платежей в общей сложности на 61 тыс. рублей.
Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2023
Курсы в банках
на 07.06.2023
Конвертация в банках
на 07.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте