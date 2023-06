СЗАО «БЕЛДЖИ» планирует в 2023 году реализовать на внутреннем рынке 9,5 тыс. автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, это в 2 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Предприятие демонстрирует уверенную динамику развития: доля продаж на белорусском рынке новых автомобилей увеличена с 10% до 75%.

Открытие завода «БЕЛДЖИ» состоялось 17 ноября 2017 года. Предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP.

В настоящее время акционерами СЗАО «БЕЛДЖИ» являются: Беларусь, Zhejiang Jirun Automobile Co., Ltd., CITICC International Investment Limited, Shenzhen Shentou Investment Co., Ltd. В 2021 году ОАО «БЕЛАЗ» исключен из списка акционеров СЗАО «БЕЛДЖИ».