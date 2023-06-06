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ЭКОНОМИКА РБ
СЗАО «БЕЛДЖИ» ПЛАНИРУЕТ В 2023 ГОДУ ВДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МАШИН НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
11:35 07.06.2023
СЗАО «БЕЛДЖИ» планирует в 2023 году реализовать на внутреннем рынке 9,5 тыс. автомобилей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, это в 2 раза больше по сравнению с 2022 годом.
Предприятие демонстрирует уверенную динамику развития: доля продаж на белорусском рынке новых автомобилей увеличена с 10% до 75%.
Открытие завода «БЕЛДЖИ» состоялось 17 ноября 2017 года. Предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP.
В настоящее время акционерами СЗАО «БЕЛДЖИ» являются: Беларусь, Zhejiang Jirun Automobile Co., Ltd., CITICC International Investment Limited, Shenzhen Shentou Investment Co., Ltd. В 2021 году ОАО «БЕЛАЗ» исключен из списка акционеров СЗАО «БЕЛДЖИ».
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