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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ ПРОЙДЕТ 75 АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ГОСИМУЩЕСТВА


11:19 07.06.2023

Комитет «Витебскоблимущество» в июне запланировал провести 75 аукционов по продаже неиспользуемого госимущества в Витебской области.

Как пишут «Витебские вести», наибольшее количество объектов предлагается на территории Шумилинского района, сообщил председатель комитета Петр Коробач. В их числе – неиспользуемые магазины, ранее принадлежавшие Шумилинскому райпо, объекты социальной сферы, в том числе здание детского сада в деревне Язвино, которое предлагается за одну базовую величину.

Из объектов производственной сферы можно выделить недвижимость предприятия мелиоративных систем, расположенную в Россонах. В состав комплекса входят столярный цех, пилорама, склады и гаражи на 25 машин. Общая площадь зданий составляет почти 3 тыс. кв. м. Начальная цена продажи определена в размере 407 руб. (по 1 БВ за каждый объект недвижимости).

Потенциальных покупателей наверняка заинтересует бывшая усадьба Федоровичей в г.п Шарковщина, которая предлагается на аукционе со снижением стоимости на 50 %. Усадьба находится в парке на берегу реки Дисна. Ранее в ней располагался терапевтический корпус районной больницы. В текущем году это восьмой объект, имеющий историко-культурную ценность, предлагаемый к продаже. Один из них уже нашел нового собственника – это почтовая станция в д. Гришаны Оршанского района, отметил Петр Коробач.
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