|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ НАИБОЛЬШЕЕ СКОПЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ
10:54 07.06.2023
Наибольшее скопление транспорта фиксируется на въезд в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10:00 очереди грузового транспорта фиксируются перед 🇱🇹литовским пунктом пропуска Райгардас (Привалка) и польским — Кукурыки (Козловичи). Их контрольные службы за сутки оформила 33% и 56% большегрузов от нормы соответственно», - говорится в сообщении.
Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). Сопредельная сторона оформила всего 33% авто от нормы, утверждает ведомство.
За прошедшие сутки очереди также фиксировались перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка), Шумскас (Лоша).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2023
Курсы в банках
на 07.06.2023
Конвертация в банках
на 07.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте