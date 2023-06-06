Наибольшее скопление транспорта фиксируется на въезд в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 очереди грузового транспорта фиксируются перед 🇱🇹литовским пунктом пропуска Райгардас (Привалка) и польским — Кукурыки (Козловичи). Их контрольные службы за сутки оформила 33% и 56% большегрузов от нормы соответственно», - говорится в сообщении.

Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). Сопредельная сторона оформила всего 33% авто от нормы, утверждает ведомство.

За прошедшие сутки очереди также фиксировались перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка), Шумскас (Лоша).