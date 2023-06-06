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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ БЕЛАРУСИ В МАЕ 2023 ГОДА СОКРАТИЛИСЬ НА $96,1 МЛН
10:50 07.06.2023
Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2023 года составили $7,8721 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
Таким образом, в мае 2023 года золотовалютные резервы снизились на $96,1 млн после снижения в апреле на $130,4 млн.
Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
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